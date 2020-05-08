人民币与欧元气候不大? 美元虽有忧仍闲庭信步

据亚洲私人银行--新加坡银行周五发表评论指出，随着美元收益率失去优势，虽然开始担忧美元惟并不感到恐慌，因其他主要货币如欧元或人民币缺乏令人注目的题材可大幅度压低美元。该行维持12个月人民币汇价6.90的目标，但欧元/美元预测则由1.15降至1.13。

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据路透社今天报道称，对美元感担忧惟不恐慌，因欧元、人民币未有力施压。

据新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄评论，虽然美联储（FED）在可预见将来不太可能选择将联邦基金目标利率设于负值，但美国市场已经开始对明年出现负利率进行定价。美联储此前清楚表明量化宽松政策的强烈倾向，并对负利率作前瞻性指导，这对银行的盈利能力和货币市场基金行业都是难题。

据认为，美元被视作主要避险，因此在金融市场受压时通常会升值。由于市场干预的规模和速度均前所未见，阻止了经济和健康危机转变为金融危机。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄称，预计未来6-12个月美元将走弱，但程度仅温和。我们对美元的前景感到担忧，但因一些原因故不至于过度悲观。首先，随着市场焦点从控制新冠病毒疫情转向重启经济，美元的表现会因经济复苏的情况而有较大差异。

倘经济出现V型反弹，美元的跌幅将会最大，尤其是对商品货币而言。从过去一个月美元相对“较高质量”商品货币（如挪威克朗和澳元）的强劲回撤来看，外汇市场似乎正处于“V形”复苏。这表明，即使基本面（特别是在拉丁美洲）前景不乐观，新兴市场货币也正在筑底。

据新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄认为，其他主要货币如欧洲或人民币均没有引人注目的题材可压低美元。近期中美两国就新冠疫情爆发罪魁祸首是谁的口水战，就我们对人民币稳定的基线看法而言不是好消息。疫情大流行加速中美紧张关系上升的趋势。尽管我们对中美互相指责升级的风险保持警惕，但暂不更改美元兑人民币汇率预测（12个月目标为1美元兑6.90元人民币）。

报道引述新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄说，从广义上而言，美元不会失去其作为全球储备货币的地位，因为欧元需要克服其本身存的的问题，而中国亦不愿改革资本管制和让货币自由化，这减缓了人民币的升值速度。

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