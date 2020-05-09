新冠病毒2月已异变 新毒株传染力更毒 不排除二次感染

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室（LANL）最新研究显示，一种新型新冠病毒毒株已在全球范围内占据主导地位，且似乎比初期传播的毒株更具传染性。报告警告说，新毒株还可能使人体在第1次感染后容易受到第2次感染。

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据光华网今天报道称，美研究指新冠病毒2月已发生变异，新毒株传染力更强。

报道称，参与了这项研究的杜克大学教授大卫蒙蒂菲奥里博士，指该研究由洛斯阿拉莫斯国家实验室的一个团队领导。科学家团队表示，这种新毒株于2月在欧洲出现，很快传播到美国东海岸，自3月中旬以来一直是全世界的主要毒株。新毒株除传播速度更快外，还可能使人体在第1次感染后容易受到第2次感染。

据蒙蒂菲奥里博士表示，变异形式包括从病毒表面伸出的尖刺，这就是它符合附著到细胞并进入细胞的方法，如果你已经感染了新冠病毒，那意味著你将会产生抗体以阻止病毒再次感染你。但有了这种突变，患者的免疫反应可能不够强烈抵抗。

该报道说，不仅如此，这种突变发生在病毒的一个片段中，这个片段被称为刺突蛋白，这种蛋白存在于目前所有的疫苗中。因此。我们担心这种新型病毒的突变会成为当前疫苗研发的一个关键性问题，如果基于原始病毒株进行设计药物和疫苗，它们可能无法有效抵抗新的病毒株。

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