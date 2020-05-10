全球争抢新冠病毒疫苗开发主导权

围绕新型冠状病毒疫苗开发问题，各国展开了激烈的主导权之争。走在世界前列的美国以供应本国民众和储备为目的，投入的资金按日元计算超过一千亿日元，推动欧美制药企业将疫苗投入实用。中国也以举国之力加强疫苗开发，欧洲企业也加入到全球竞争之中。目前还出现了通过国际合作来支援疫苗开发的动向，由各个国家主导的开发项目正在加快进度。

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据日本经济新闻报道说，全球争夺新冠疫苗研发主导权。

在美国，为新冠病毒疫苗开发提供支援的是美国生物医学高级研究与开发局（BARDA）。BARDA成立于2006年，目的是应对生物恐怖主义等。它是美国卫生与公共服务部（HHS）的下属机构，运营资金来自国家预算。该机构以保护美国民众的生命为目的，为治疗药物和疫苗的开发和生产提供支持。

消息说，BARDA在3月上旬美国新冠疫情严重之后，把资源集中到了新冠病毒项目上，投入超过12亿美元资金。

BARDA不仅为疫苗开发提供支持，为了能在开发结束后立即供应疫苗，还考虑建立生产体制，并为此投入巨额资金。目前该机构已与强生公司（J&J）均摊10亿美元的设备投资费用，并签署了10亿剂新冠病毒疫苗供应合同。

此外，美国生物医学高级研究与开发局还向美国生物医药企业Moderna投资约4.3亿美元。据悉，在确认疫苗的有效性之前就作出投资决定，同时还签署了购买大量疫苗的合同。

该报道说，4月30日，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，已经制定了2021年1月之前提供数亿剂疫苗的计划。福奇表示，“在得出疫苗是否有效的答案之前，将冒着风险增强产能”。虽未透露详情，但暗示了美国生物医学高级研究与开发局的存在。

美国把优先向本国供应疫苗放在第一位，同样的动向正在不断扩大。

在中国，生物企业和研究所正在进行3种疫苗的临床试验。据悉，开发费用、临床试验的设计、生产体制均获得政府的支持。中国优先确认疫苗的有效性，投入实用的速度很快。

据该报道称，康希诺生物公司研发的疫苗是全球首例进入临床试验阶段来确认有效性的新冠疫苗，目标是在2020年内投入使用。除了供应本国外，中国还计划为发展中国家供应疫苗。

加紧开发疫苗的不只有中美两国。在英国，已启动疫苗临床试验的牛津大学4月30日宣布，与大型制药企业阿斯利康（AstraZeneca）展开合作。英国政府也向该大学提供了2000万英镑资助。2020年内将构建1亿剂疫苗的生产体制，加紧向英国民众供应。欧盟决定向德国的疫苗生产企业提供8千万欧元研究资金，此举被认为是为了使这家企业免受美国的影响。

法国制药大型企业赛诺菲（Sanofi）的首席执行官（CEO）Paul Hudson指出，“（在疫苗开发的支援力度上）欧盟委员会并没有达到BARDA的水平”，担心欧盟在开发速度等方面落后于人。

国际组织流行病防范创新联盟（CEPI）的理念是“平等获取”。获得该组织支援的企业被要求以合理价格进行无差别供应。不过，国际组织流行病防范创新联盟的支援以研究开发为主，不会像美国生物医学高级研究与开发局那样深入到构建供应体制的程度。

据日本经济新闻说，日本也向流行病防范创新联盟提供了捐款。在日本国内，内阁府等主管的日本医疗研究开发机构（AMED）为疫苗开发提供支援。但援助规模较小，仅限于资助临床试验等。

该报道认为，在全球展开疫苗开发主导权之争的背景下，无法保证日本能够迅速进口国外生产的疫苗。为了加紧开发日本国产疫苗，除了制度、资金方面的支援之外，日本还需要在生产体制上加大支援力度。

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