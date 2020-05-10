奥巴马厉批特朗普媒体疯传 指白宫防疫是场灾难

美国前总统民主党人奥巴马昨天晚上与旧僚部下电话煲粥，30分钟谈论美国疫情，奥巴马严厉批评特朗普的防疫政策，完全无能，造成美国疫情泛滥，简直是一场灾难。白宫对奥巴马的批评不以为然，指特朗普的防疫有效，避免更多美国人死亡。

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据本台消息指，美国媒体纷纷报道前总统奥巴马批评特朗普防疫政策是一场灾难的电话评论。该电话录音长达半个小时。

没有消息报道，此电话录音是否预先针对媒体发表，或是参与电话者私下送交给媒体曝料。美国雅虎新闻最先报道奥巴马批评讲话，其他各大媒体最快速度跟进。据该消息，奥巴马昨天晚上与数名他执政时的部长，通多人同场电话，讨论美国疫情。奥巴马对美国数以百万人染疾，数万人死亡，不仅成为全世界疫情摧残，死伤最为严重的国家，而且疫情以及伤亡人数没有下降的迹象，感到很生气。奥巴马批评特朗普防疫政策完全是一场灾难。奥巴马说，美国之所以陷落如此糟糕境地，安全是因为特朗普政府无能。

奥巴马指，由此可以看出，一个国家的防疫成功与否，尤其取决于政府的领导能力与抗疫水平和战略布防。

报道称，奥巴马因此在电话里，鼓励他的旧部，要多多参与拜登的竞选，给拜登提供支持。

上一届总统选举败选者，民主党人希拉里克林顿日前公开支持拜登竞选，抗击特朗普。

据报道说，奥巴马的讲话不排除是民主党竞选总统宣传，打击特朗普，力挺拜登的动作。

美国白宫昨天稍晚回应奥巴马的电话批评讲话消息，指出特朗普的防疫政策正确有效，成功避免了更多的美国人死亡。

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