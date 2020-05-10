新冠肺炎疫情新瞥:4百万人染疫近28万人死 据称乒乓球会应运而红

据法新社周日截至国际标准时间11:00报道，Covid-19自从去年12月在中国露面以来，已经在全球造成至少279,185人死亡。在195个国家和地区，已诊断出400万例确诊病例，至少有4,035,470个污染。据法新社说，新冠肺炎疫情让世界体育停摆。大型户外以及集体性的体育项目受到打击与禁制，陷入瘫痪。反而意外地将室内简易就能上马的乒乓球运动，推上时髦。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，美国是世界疫情最为严重的国家。美国也是受害最多的国家，在130万多例病例中已经有78,794人死亡。而且美国总统特朗普总统认为新冠肺炎病毒越来越靠近他周围的人。白宫抵抗冠状病毒领导小组的三名成员，包括流行病学家安东尼·福西（Anthony Fauci），在可能接触该病毒后将被单独隔离。 副总统迈克·彭斯（Mike Pence）发言人凯蒂·米勒（Katie Miller）周六测试呈阳性。

中国武汉自4月3日以来没有发现任何新的Covid-19确诊病例，却报告又检测出一例Covid-19病例。中国官方今天提高了武汉发现这一例确诊病例街区的防疫级别。一名89岁的男子测试呈阳性。

今天是法国当局预告解禁倒数最后一天，全法国都在兴奋但又紧张期待解禁到来。不过，法国的疫情警报并没有解除，解禁脆弱，将随时会因为疫情反复而被取消。

与其他国家地区不同，大部分法国民众并不对解禁有热情，而是希望继续居家隔离等待病毒疫情进一步被消灭。经过55天的居家隔离，法国于周一开始谨慎放松隔离措施，将重新开放美发沙龙，时尚精品店，花店或书店。但餐馆，剧院或电影院将保持关闭。最受聚焦的是公共交通。据当局说，公共交通迎接开放前，将所有的交通工具都彻底消毒。官方要求在公共交通中必须戴口罩。

至于学校开学，从理论上重新开放，小学只能容纳一小部分学生，这取决于可用的空间。

法国是因为经济压力而被认为颇为冒险解禁。

按照法新社的报道，欧洲疫情最为严重的国家是英国，死亡31,587人，意大利死亡30,395人，西班牙有26,621例死亡，以及法国有26,310例死亡。

俄罗斯据称是“延缓流行病”，该国周日报告超过200,000例确诊的冠状病毒病例的象征性标记，每天都有大量新的感染病例，这将使俄罗斯在下周或成为欧洲受影响最大的国家。官方报告的死亡率仍然较低，有1,915名丧生者。据世界卫生组织（世卫组织）突发卫生事件执行主任迈克尔·赖安（Michael Ryan）周五表示，“俄罗斯可能正处于延迟流行期”。

世界上另一个疫情大国巴西已经报有10,000多人死亡。根据巴西卫生部周六发布的数据，巴西已经超过10,000人死于冠状病毒的门槛，成为迄今为止大流行杀死人数第六的国家。

当局已经记录了10,627例死亡和155,939例确诊的Covid-19污染病例，但是据科学界称，实际数字可能高出15甚至20倍。因为巴西很少进行测试。

据法新社说，新冠肺炎疫情让世界体育停摆。大型户外以及集体性的体育项目受到打击与禁制，陷入瘫痪。反而意外地将室内简易就能上马的乒乓球运动，推上时髦。在没有赛马，大型足球锦标赛和网球比赛的情况下，投注者纷纷涌向乒乓球。而且乒乓球是一种罕见的运动可以在疫情期间于东欧尤其是俄罗斯继续进行。据监管线上赌球的一位官员说，仅仅早几个星期，没有人能够想象，乒乓球会是周末下午最被抢手的消费物。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅