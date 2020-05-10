美国新冠疫情致失业人口疯增

由于冠状病毒大流行冲击经济，美国4月份失业率飙升至创纪录的14.7%，就业人数史无前例地减少了2,050万人。4月份失业率超过了该数据1948年编制以来创下的10.8%的前纪录。

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据华尔街日报说，美国4月失业率创下14.7%的纪录。由于冠状病毒大流行冲击经济，美国4月份就业人数史无前例地减少了2,050万人。

疫情导致企业停摆，4月份由此损失的就业岗位数量创下1939年有记录以来的月度最大降幅。相比之下，在二战结束的1945年，美国有一个月失去近200万个工作岗位。美国劳工部表示：“这些指标的大幅攀升反映出疫情以及疫情防控措施的影响。”

据英国金融时报指，美国失业率升至14.7%，大萧条以来最高。4月，新冠疫情导致2050万美国人失业，给世界最大经济体带来痛苦打击。现在人们担忧复苏需要的时间可能长于预期。这也将加大美国各政府分支——从白宫到国会和美联储(Federal Reserve)——的压力，要求其考虑采取更大规模且更持久的刺激措施来支持经济。

自3月初新冠疫情爆发以来，特朗普政府和美国立法者已通过了约3万亿美元的财政刺激措施，但其中许多政策的影响，如向小企业提供贷款和扩大版失业救济等，将在6、7月份开始减弱。

4月非农就业人口的下降规模创下纪录，但比经济学家们预计的2170万人失业要略微少一些。3月，随着疫情开始在美国蔓延，该国经济失去了87万个就业岗位。

疫情爆发前徘徊在50年低点的失业率，如今好于经济学家预期的16%，但远远高于3月的仅4.4%和2008年至2009年金融危机期间10%的峰值。大萧条(Great Depression)时期，美国的失业率据估计曾达到约25%。

该报道称，所有主要行业的就业人数都大幅下降，休闲和酒店行业尤为严重，已流失770万个工作岗位。教育和医疗行业失去了250万个工作岗位，而零售业失去了210万个工作岗位。制造业的工作岗位减少了130万，而州和地方政府失去了98万个工作岗位。

衡量人们就业或找工作的劳动参与率从3月下降了2.5个百分点，至60.2%，原因是保持社交距离的措施影响了人们找工作的能力。

青少年失业率增幅最大，从3月的14.3%升至4月的31.9%。3月，成年男性和女性的失业率均为4%，但4月成年女性失业率攀升至15.5%，而成年男性失业率上升至13%。西语裔美国人的失业率从6%飙升至18.9%，而非裔美国人的失业率从6.7%激增至16.7%。

据该报道，值得注意的是，最新报告显示，报告自己被临时裁员的失业人员的数量增加了10倍，至1810万人。

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