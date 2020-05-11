俄罗斯新冠肺炎疫情全球第三严重 一天新增一万一

截至今天统计，俄罗斯过去24小时内新增病例1万1656起，累计确诊22万1344起，成为全球确诊第3高国家。俄罗斯首都莫斯科近郊的克拉斯诺戈尔斯克市（Krasnogorsk）一所养老院昨天深夜发生火灾，至少造成9人丧生，另有数名伤者送入加护病房治疗。

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据光华网今天报道称，新冠肺炎俄确诊病例激增超越英意，成全球确诊数第3高国家。排列在美国与西班牙之后。

据官方消息说，俄罗斯新冠肺炎（COVID-19）确诊病例持续激增，该国确诊人数已增至22万1344起，意味着俄罗斯记录的确诊病例已超越意大利和英国，成为仅次于西班牙和美国全球最多病例的国家。

俄罗斯新冠肺炎防疫官网发布的信息，截至当地时间周一（11日），该国过去24小时内新增新冠肺炎病例1万1656起，累计确诊22万1344起。其中，莫斯科市新增6169起，累计确诊11万5909起。新增治愈出院病例5495例，全国累计治愈病例3万9801例。累计死亡病例2009例。

据法新社消息说，克拉斯诺戈尔斯克市救难单位今天表示，这家私人养老院约在昨天午夜起火，火势在1小时内扑灭。

克拉斯诺戈尔斯克市政府发表声明说：「有9人当场丧生，另有9人伤势严重紧急送医，目前仍在加护病房接受治疗。」

报道引述俄罗斯媒体消息，火灾发生时养老院内有37人。俄国「工商日报」（Kommersant）指出，由于院内多位住民行动不便，因此尽管火势不大，但养老院员工未能及时将他们搬离浓烟。