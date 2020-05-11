新西兰勇称抗疫胜利 禁封逐步解除

纽西兰总理阿尔登今天宣布，在成功控制住2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，新西兰国内防疫封锁措施将在接下来10天内逐步退场，不过仍将维持部分限制。人口500万的纽西兰迄今通报1147起确诊病例，包括21起不治病例；从4月中旬起，新增确诊人数都维持在个位数，今天仍通报新增3例。

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据法新社今天报道称，新西兰抗疫成功，宣告10天内逐步解封。该国总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，共4级的警戒系统降回第2级后，购物中心、餐厅、电影院和游乐场14日起将恢复开放。

但据39岁的阿尔登警告，「人人都不该认为病毒已远离我们」。不过，她也说，新西兰在经过7周的封锁措施后，目前确诊病例仅剩90例。阿尔登在电视谈话中表示：「新西兰，你们的努力已经使我们超越世界多数地方，且让我们不致像许多其他地方一样深受冠状病毒疾病残杀…但前方仍有风险，所以请保持警戒。」

人口500万的新西兰迄今通报1147起确诊病例，包括21起不治病例；从4月中旬起，新增确诊人数都维持在个位数，今天通报新增3例。

法新社说，新西兰在第2级警戒限制下，对外边界虽然仍维持关闭，不过国内生活几乎将回归正常。民众虽然仍须遵守远距社交原则，不过居家隔离以及「待在家里」的建议将不再适用。

新西兰2周前首度宣布放宽封锁措施，允许民众外带食物并恢复部分娱乐活动，不过最新的解封措施将还给民众更多自由。70岁以上年长者在强制居家隔离逾7周后，终于获准再度步出家门。民众将可以进行国内旅游，为瘫痪的观光业注入一剂强心针；学校也将在18日完全恢复开放。

报道称，酒吧要到5月21日才能恢复营业，给业者更多时间来确保店内能适当隔开顾客之间的距离。

团队运动也将恢复进行，相关单位已经在计划于6月13日展开国内版超级橄榄球联赛（Super Rugby），届时国内5支球队将参赛。