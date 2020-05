奥巴马批covid-19是灾难 特朗普批H1N1更糟 共和党参院大佬斥奥巴马闭嘴

在美国前总统奥巴马严厉抨击现任总统特朗普在处理新冠疫情不当后,特朗普随即在推特上进行反击,指称特朗普政府“在新冠病毒问题上取得了巨大成绩”、“看看奥巴马/拜登政府处理H1N1与猪流感才是一场灾难,更糟糕。” 而美国参议院多数党领袖麦康奈尔则让奥巴马“应该闭上他的嘴巴”。美国总统前任历来不评论继任者的理政。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道称,奥巴马批疫情绝对灾难,特朗普反击:你H1N1更糟。消息指奥巴马指责特朗普应对疫情是一场绝对灾难,特朗普立即发推文反击,指称自己取得巨大成绩,H1N1猪流感时奥巴马搞得更糟。

在美国前总统奥巴马严厉抨击现任总统特朗普在处理新冠疫情不当后,特朗普随即,在推特上进行反击,指称特朗普政府“在新冠病毒问题上取得了巨大成绩”、“看看奥巴马/拜登政府处理H1N1与猪流感才是一场灾难,乏善可陈、民调大跌,毫无头绪可言。”

据该报道,美国前总统奥巴马在当地时间5月8日晚上对特朗普进行了最严厉的批评,他指责特朗普政府在新冠疫情上的表现根本是“一场绝对混乱的灾难”(an absolute chaotic disaster)。

据美媒消息,奥巴马在对3千名“奥巴马校友协会”成员发表电话谈话时,敦促他主政时期在政府服务的员工力挺民主党总统提名人拜登。他说,这场选举在各层面来说都至关重要。“我们要对抗的长期趋势,充斥自私自利、部落政治、分裂且视别人为敌人。”

据奥巴马说,“对这场全球危机的因应,会如此弱且漏洞百出,都是因为当政者的思维模式是‘我能有什么好处’或‘其他人都管他去死’,那就是现在这种绝对的混乱灾难。”

奥巴马谈话经过媒体曝光后,白宫新闻秘书麦克尼(Kayleigh McEnany)随即进行反驳,她在一份发给CNN的声明中说:“特朗普总统对新冠疫情的应对是前所未有的,拯救了许多美国人的生命。”

特朗普不久后即在推上发文称,“我们在处理冠状病毒大流行方面取得了巨大的成绩,尤其是很早就禁止中国传染源进入美国。相比之下,欧巴马/贪睡乔(拜登)造成的H1N1与猪流感灾难,毫无成果、民调大跌,完全不知在做什么。”

据该报道称,在特朗普的推特上有许多网友对他表示支持,但也有网友批评称,“新冠疫情让美国死了8万多人,你是罪魁祸首。”“死了8万人,你的政绩在脸书上被评为第1名。”“猪流感死了12469人,竟然会认为比8万人多,是因为这排数字里有个9。”

据香港经济日报今天报道称,麦康奈尔叫奥巴马闭嘴,指不应批评特朗普抗疫。

美国疫情持续,美国前总统奥巴马早前大肆炮轰特朗普政府抗疫失败,惹特朗普反驳。参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)指,奥巴马“应该闭上他的嘴巴”(should have kept his mouth shut),指奥巴马不应该批评继任政府的工作。

报道指美国传媒引述消息证实,奥巴马上周五(8日)在“奥巴马校友会”(Obama Alumni Association)3,000名成员会议上,批评特朗普政府抗疫是场“绝对混乱的灾难”(absolute chaotic disaster)。

麦康奈尔周一回应指,大家都知道奥巴马不满意现任政府的决策,这是可以理解,但他带领过华府8年,现时却炮轰华府是有点不恰当。麦康奈尔又认为,前美国总统布什所建立的“不批评继任者的传统”是个好的传统。

据该报道,一名特朗普支持者早前在Twitter发文指,奥巴马是史上首位反对继任者的美国前总统,特朗普其后转贴发文,并附文指:“他被捉住了,奥巴马门!”(He got caught, OBAMAGATE!)