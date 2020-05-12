病毒再逼近白宫? 西门检疫要求戴口罩

美国政府两位高级行政官员透露，白宫已经要求在西翼(West Wing)工作的员工佩戴口罩，坐在自己办公桌前的时候除外。白宫西翼是美国政府行政中枢所在地，包括椭圆形办公室和高级顾问的办公室。消息称总统特朗普不喜欢戴口罩，而且经常不戴口罩，这让卫生官员与警卫紧张。

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据路透社消息，新冠病毒入侵后，白宫要求进入西翼的员工佩戴口罩。

美国政府两位高级行政官员周一表示，白宫已经要求在西翼(West Wing)工作的员工佩戴口罩。白宫西翼是美国政府行政中枢所在地，包括椭圆形办公室和高级顾问的办公室。

美国总统特朗普的贴身随从和副总统彭斯的新闻秘书上周新冠病毒检测都呈阳性，白宫采取进一步措施保护总统健康的压力越来越大。

据ABC News最先报道，白宫在一项备忘录中要求所有进入西翼的员工必须佩戴口罩，并建议白宫建筑群其他部分的员工不要对西翼进行不必要的访问。据一位高级行政官员称，“常识终于占了上风。”

该报道称，特朗普一直不愿戴口罩，而且在公共场合从未佩戴口罩，尽管他说上周参观亚利桑那州一家口罩工厂时，曾在后台戴过口罩。特朗普现年73岁，处于新冠病毒并发症高发年龄段。新冠疫情在美国已经导致数万人死亡，并对全球各国和经济产生破坏。

该消息说，特朗普的高级顾问、女婿库什纳(Jared Kushner)等工作人员星期一开始戴着口罩出现在白宫。