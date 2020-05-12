病毒威胁克宫? 普京发言人确诊 但月余未见面

俄罗斯今天通报过去24小时新增1万899起确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，全国累计23万2243人染疫，超越英国排名全球第3多。美国与西班牙疫情严重排列第一第二。俄罗斯官方决定，防疫封锁措施自今日12日起逐渐放宽，以提振受重创的经济，各地区须视各自情况采取抗疫措施。

广告 继续浏览后续

据法新社今天消息，俄罗斯新增1万899例，确诊凌驾英国全球第3多。

据俄罗斯疫情应变中心表示，境内新增107起死亡病例，全国累计2116人染疫丧生。俄国把每日新增病例持续大幅攀升，归因于进行广泛检测，截至目前已进行逾580万例检测。

据报道称，俄国昨天通报新增1万1656起确诊，创单日新高，但总统普京仍宣布，防疫封锁措施将自12日起逐渐放宽，以提振受重创的经济，各地区须视各自情况采取抗疫措施。

另据报道，俄罗斯官方媒体发布消息，俄总统普京的发言人、新闻秘书佩斯科夫(Dmitry Peskov)已证实感染新冠病毒，目前正在医院接受治疗。据佩斯科夫本人证实，最近一次与总统普京会面大约在一个月前。

此前俄罗斯官方消息报告，克里姆林宫与政府部门数个星期前就停止聚集会议，而是视频开会理政了。