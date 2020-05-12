马斯克疑抗令加州复工 称做好被拷手铐准备

据特斯拉执行长马斯克表示，公司在加州的主要汽车工厂将复产。但这一复工违背了当地官员要求该工厂继续关闭以阻止疫情扩散的命令。马斯克称如果有人要被逮捕，就冲着他一个人来。不过有消息说，加州或弹性应对复工与疫情，特斯拉可能置于制造业被允许重启业务。

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据路透社报道说，特斯拉违令复工，马斯克称做好被逮捕的准备。目前美国各州和城市正在试验安全重启经济的方法，此前疫情打击企业，导致数以千万计的美国人失业。

特斯拉周一在一份邮件中提到加州州长上周四发布的指令，允许制造商重启业务，并称从周日起，之前无薪休假的员工已恢复正常聘用状态。特斯拉的邮件说，“我们很高兴能够复工，也实施了非常详细的计划来保障大家复工时的安全，”路透见到的这封名为“无薪休假结束，恢复生产”的邮件称。

马斯克在一则推文中称，生产于周一恢复，并称他将加入工人们在组装生产线工作。“如果有人要被捕，我会要求冲着我来就好，”他写到。

关于是否将采取行动关闭工厂业务，工厂所在地阿拉米达郡(Alameda County)卫生官员没有回应置评请求。

另外在周一，美国财长努钦(Steven Mnuchin)称，如果想让特斯拉留下，加州应当采取任何必要措施，来帮助特斯拉重启它在美国的唯一一家汽车工厂。

加州州长Gavin Newsom周一表示，几天前他与马斯克谈话，马斯克的担忧已经促使该州上周开始分阶段重启生产。