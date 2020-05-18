美国疫苗研试传好消息 道琼斯今涨770点

由于美国药厂莫德纳公司的新冠肺炎疫苗研发传出好消息，加上美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔暗示可能再祭刺激措施，美国股市今天开盘应声劲扬，道琼指数大涨约770点。

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据中央社今天报道称，新冠肺炎疫苗研发传佳音，美股开盘道指大涨770点。

莫德纳公司（Moderna ）今天宣布，研发中的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）试验疫苗在初步研究出现乐观结果。莫德纳盘前交易股价应声飙涨26%。鲍尔（Jerome Powell）昨天则再度确认，必要时联准会还会祭出其他货币刺激措施。消息引发投资人期待央行会采取更多行动协助拯救因疫情受重创的经济。

道琼工业指数开盘劲扬770.46点或3.25%，报24455.88点。标准普尔500指数开盘上扬77.07点或2.69%，报2940.77点。科技股为主的那斯达克综合指数开盘上扬171.59点或1.90%，报9186.15点。

据美国生技大厂莫德纳公司18日报告，针对少数志愿者进行的新冠肺炎疫苗第一阶段临床试验，获得“积极中期”结果。

法新社消息说，莫德纳表示，疫苗似乎在8名施打对象体内产生免疫反应，且免疫程度与新冠汉肺炎感染者体内观察到的相同。据莫德纳还说，第三阶段试验将在7月展开，届时会有大量志愿者参与。