新冠病毒 攻陷肺部拿下免疫系统

澳大利亚及法国研究员报告，患有严重肺部感染后康复的患者会出现抑制身体免疫反应、提高肺炎感染风险的「免疫疤痕」。许多罹患2019冠状病毒疾病的患者正是因为肺炎而殒命。

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据法新社今天报道称，研究指严重肺部感染恐造成免疫系统停摆。这项针对人体及老鼠进行的研究显示，身体免疫反应会在一些严重感染后暂时停摆，使得患者更容易被新的细菌或病毒疾病侵袭。

澳大利亚墨尔本大学的彼得多哈堤传染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）及法国南特大学医院（University Hospital of Nantes）组成研究团队，发现构成免疫系统第一道防线的细胞，又称巨噬细胞，在严重感染后会「陷入瘫痪」。

该报道说，巨噬细胞能消灭细菌、发出警报，让体内派遣免疫细胞前往感染患部。消除威胁后，巨噬细胞就会收工，身体恢复正常运作。但研究员分析有多次严重感染的患者血液样本后发现，患者的巨噬细胞已停止作用，这让患者在院内罹患肺炎等其他致命感染的风险更高。

光是在欧洲，每年就有约50万名住院患者感染肺炎，其中约10%丧命。

研究员还发现重新唤醒巨噬细胞的触发器或开关，是一种名为SIRP-alpha的受体，可将巨噬细胞复原到「全盛状态」。据研究团队表示，这项发现可左右未来处理院内感染的方式，包括省思使用抗生素的惯例，毕竟超级细菌对抗生素的抗药性愈来愈强。

这项研究报告刊登在期刊「自然免疫学」（Nature Immunology）中。主要撰稿人、多哈堤传染及免疫研究所的维亚当戈斯（Jose Villadangos）说：「我们相信另一种方法是重新让免疫系统充满能量，让免疫系统脱离瘫痪状态，也就是先一步预防陷入瘫痪，这样患者就可以不靠抗生素也能保护自己不受其他感染。」