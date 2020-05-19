特朗普公开轰世卫是北京傀儡 通牒30天整改 否则断金退席

世界卫生组织大会缩短版视频会议今天继续举行，媒体舆论聚焦此次会议新冠病毒抗疫技术成份深被世卫组织立场分歧以及多方追责所影响。美国总统特朗普继续严批世卫组织抗疫失责，在表示可能部分恢复会费金援后，又强化立场，限定时间内要求世卫组织整改，否则美国永久“断供”世卫组织，并重新考虑成员身份。世卫组织至此尚没有显示公开回应。

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据路透社消息，特朗普威胁永久“断供”世卫组织，并重新考虑成员身份。

美国总统特朗普威胁称，如果世界卫生组织(WHO)未来30天内不承诺做出改进，美国将永久停止向世卫组织拨款，并重新考虑美国在WHO的成员身份。特朗普上个月暂停“断供”WHO，指责其传播中国关于新冠疫情的“虚假信息”。但是WHO官员否认了这种指控，中国称有关疫情信息通报公开透明。

据特朗普周一在推特上公布的致WHO总干事谭德塞的信中表示，“如果WHO不承诺在未来30天内做出重大实质性改进，我将把美国暂停资助WHO的做法变成永久性的，并重新考虑我们在该组织的成员身份。”

稍早，特朗普曾表示WHO在处理新冠疫情方面“做得糟透了”，他将在近期内发布有关美国对WHO资助的声明。

据特朗普在信中称，未来WHO唯一的道路是，证明它具有不受中国影响的独立性，并称他的政府已经开始调整与谭德塞的谈话。

WHO周一表示，将尽快开始对全球冠新病毒疫情响应进行独立评估，并得到了中国的支持和巨额资金承诺。

路透社说，总部位于日内瓦的WHO正领导一场全球行动，研发安全有效的疫苗、检测试剂和药物，以预防、诊断和治疗新冠病毒感染。

据路透社截至昨天统计，全球已有逾475万人感染新冠病毒，314,414人死亡。

美国2019年向WHO捐助逾4亿美元，或相当于该组织预算的15%左右。特朗普政府高级官员上个月表示，今年华府已向WHO支付了大约5,800万美元，是2020年需支付的所谓评定分摊款的一半。

美国传统上每年提供数亿美元和特定WHO项目相关的自愿捐款，例如包括根除小儿麻痹、可用疫苗预防的疾病、人类免疫缺乏病毒(HIV)和肝炎、结核病，及孕产妇、新生儿、儿童、青少年健康等项目。

路透社说，尚不清楚美国今年以来已为WHO的项目提供了多少自愿捐款。