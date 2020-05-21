世界疫情确诊逼500万 死亡逾32万5000

截至20日晚国际标准时间19点点统计，新冠病毒在全世界官方数据报告逼近5百万例确诊。死亡人数32万5232人。昨天一天，世界报告10万人新确诊，刚刚结束大会的世卫组织说是悲剧的一天。

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据法新社报道，全球过去24小时新增10万6000人染疫，创下单日最高纪录，全球累计确诊人数逼近500万大关，世卫说，这是「悲剧性的里程碑」。

据法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间20日19时，全球累计32万5232人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），494万3050人染疫。

全球累计32万5232人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治死亡统计中，3/4位于欧美；累计确诊494万3050例。

报道称，至少182万7200人被视为已经康复。

法新社说，上述报告引据各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万2583人病故，确诊达153万9633例，28万9392人已康复。

死亡人数次多的英国累计共3万5704人病故，确诊达24万8293例，超过义大利（3万2330人死亡，22万7364人确诊）、法国（2万8132人死亡，18万1575人确诊）和西班牙（2万7888人死亡，23万2555人确诊）。

法国19日曾下修死亡人数，因其改变记录养老院死亡案例的方式。

中国（不含港澳）境内累计通报4634死和8万2965例确诊，7万8244例康复。

据法新社，目前欧洲累计确诊194万4258例，16万9674死；美国和加拿大累计确诊161万9714例，9万8674死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊58万3045例，3万2422死。

亚洲累计确诊38万7127例，1万2941死；中东地区累计确诊30万6715例，8420死；非洲累计确诊9万3772例，2973死；大洋洲累计确诊8426例，128死。