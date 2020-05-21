好消息！感染新冠病毒康复后的猴子产生免疫力

美国研究人员宣布，两项对猴子的研究可提供一些最初的科学证据，证明感染新冠病毒康复后可产生避免再次感染的免疫力，这一乐观迹象预示着目前正在研发的新冠疫苗或将取得成功。这些研究经过了同行评审，研究并未证明人类会产生免疫力，也未证明免疫力可能持续多长时间，但这样的结果还是让人感到欣慰。

广告 继续浏览后续

路透社说是好消息！感染新冠病毒康复后的猴子产生免疫力，疫苗成功可期。

据该报道，虽然科学家们认为身体在应对新冠病毒时产生的抗体具有保护作用，但鲜有严格的科学证据证明这个看法。在其中的一项最新研究中，研究人员让九只猴子感染新型冠状病毒，猴子康复之后，研究团队再次将它们暴露在病毒之下，他们发现猴子没有再生病。

哈佛医学院贝斯以色列女执事医疗中心下属的病毒学及疫苗研究中心的Dan Barouch博士称，研究结果表明，它们“的确产生了避险再次感染的自然免疫力”。他们的研究成果发表在《科学》杂志上。Barouch说，“这是很让人振奋的消息，”

在第二项研究中，Barouch和他的同事用六种原型疫苗在25只猴子身上进行试验，看看产生的抗体是否具有保护作用。

然后他们将这些猴子和10只对照组动物暴露于SARS-CoV-2环境中；SARS-CoV-2是新型冠状病毒的正式名称。在所有对照组动物的鼻部和肺部都检测到高浓度病毒，但在接种了疫苗的动物中，据Barouch说，“我们看到了相当程度的保护。”八只接种了疫苗的动物完全受到保护。

该报道称，这些研究经过了同行评审，研究并未证明人类会产生免疫力，也未证明免疫力可能持续多长时间，但这样的结果还是让人感到欣慰。