英国分析机构预测特朗普大选惨败

英国经济分析机构牛津经济研究院一项分析称，美国总统特朗普在11月的选举中将遭遇惨败。耶鲁大学研究组制作的选举模型显示，在11月举行的美国大选中，特朗普得票率为35.2%，将败给民主党候选人、前副总统拜登（得票率64.8%）。不过分析说，“如果新冠疫情导致的经济萧条有所缓解，特朗普仍有希望连任。”

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据朝鲜日报今天报道称，英调查机构预测特朗普11月大选将遭遇惨败。消息说，有关分析指美国总统特朗普在11月的选举中无缘连任。

据CNN报道，对此次分析产生关键影响的因素是新冠病毒和由此导致的经济萧条。而就在去年，牛津经济研究院还曾预测特朗普将以55%的得票率成功连任。当时的分析认为，美国的失业率处于较低水平，稳定的人均收入也将对特朗普参选产生积极影响，他有望以5%的得票优势再度当选美国总统。

但随着新冠疫情的扩散，情况发生了改变。美国的失业率已由2月份的3.5%飙升至4月份的15%。该机构预测，美国人均收入将减少6%。尽管特朗普政府希望尽快解除封锁，并盼望经济出现V字型反弹，但专家预测，经济恢复需要更长的时间。

该机构还预测，在争取各州选举人团的竞争中，特朗普也将以210比328败给对手。2016年大选时支持特朗普的摇摆州2020年将改变民意。

该报道说，牛津经济研究院方面给出意见称：“经济问题将令特朗普备受折磨”，“如果新冠疫情导致的经济萧条有所缓解，特朗普仍有希望连任。”