口罩仍撕裂美国 特朗普与拜登也互骂

美国前副总统、民主党总统参选人拜登在阵亡将士纪念日这天，戴上黑色口罩向美国阵亡军人献花圈致敬，却遭总统特朗普推文嘲弄，拜登当地时间昨夜今晨回呛特朗普，说他是个不折不扣的的蠢蛋。美国疫情下要不要在公开场合戴口罩，仍然是美国政党与社会间争议话题。

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据法新社消息，特朗普笑拜登戴口罩 拜登反呛特朗普是不折不扣的的蠢蛋。

在冠状病毒疾病大流行之际，要不要在公开场合戴口罩，已成了美国党派开战的热门话题。

3月来首度面对面受访，拜登告诉美国有线电视新闻网（CNN），特朗普变得愈来愈难以捉摸。拜登与特朗普昨天出席致敬阵亡将士相关纪念活动时，一个戴口罩一个却不戴，凸显疫情对美国社会带来的反差。拜登在自家花园受访时，也与记者保持安全社交距离。

特朗普转推拜登戴口罩的照片，还附上一段奚落他的文字讯息。

拜登回呛说：「他是个蠢蛋，不折不扣的的蠢蛋，才会那样说话。」「全世界的顶尖医生都说，在人群聚集处应该戴口罩。」询及戴口罩是否凸显一个人的弱点或力量，拜登选择了一种不同的说法。他说：「这展现出领导力。」「总统应该要领导，而不是做出蠢事，错误地摆出大男人气概。」

据法新社，就年龄而言，现年73岁的特朗普和77岁的拜登，都是感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的高危险群。特朗普坚拒在公开场合戴上口罩，而许多没戴口罩便聚集在示威场合，要求各州立即解封的美国人，都是特朗普的支持者。

据拜登说，「这种大男人姿态」，已经「葬送了许多人的命」。