新西兰总理阿德恩今天上阵宣布，当地最后一名新冠状肺炎患者出院，并已连续5日无新增确诊个案。新西兰酝酿开放国际旅游。新西兰总理阿德恩被誉为领导有力的杰出女性领袖。

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据香港经济日报今天报道称，新西兰最后一名新冠肺炎病人出院，计划开放澳大利亚旅游。

新西兰在应对新型冠状肺炎病毒（新冠肺炎）疫情上再次告捷，周三（27日）宣布，当地最后一名新冠状肺炎患者出院，并已连续5日无新增确诊个案。新西兰总理阿德恩表示，正草拟关于开放澳洲旅游关口的文件，最快在6月初呈交予双方政府商讨。

据统计，从疫情爆发至今，新西兰累计确诊人数仅1500人，数字远远少于其他西方国家。报道引据英国广播公司消息说，当地已有420,000人下载国家推出的追踪软件。当局相信，已成功阻止病毒在社区传播，现正计划开放关口事宜。

据新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，正草拟关于新西兰、澳洲旅游的方案，会在六月初呈交给两国政府商讨，又指澳洲方面的回应积极。报道也引述路透社消息，过去两周，两国已派专家，包括政府官员、卫生专家、机场代表等，研究两国开放关口的事宜。届时新西兰和澳洲公民穿梭两国旅游将可免14天隔离。

目前新西兰国内仍未完全解封，民众仍要遵守保持社交距离的措施，有官员批评总理阿德恩在疫情缓和后解封的决定过于审慎。