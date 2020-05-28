普京邀马克龙与习近平观看6月大阅兵

俄罗斯总统普京今天再次发出邀请，欢迎法国总统马克龙6月24日前往莫斯科观看俄罗斯阅兵仪式，此举为纪念俄罗斯前苏联二战战胜纳粹德国。原本阅兵式定于5月9日举行，但因新冠病毒疫情而延后。法国总统马克龙此前表示愿意出席红场俄罗斯阅兵式。据悉普京还邀请中国国家主席习近平前往观看阅兵。

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据法新社消息，俄罗斯总统普京即将再次寄发邀请书。俄罗斯外交部高级官员今天透露此一消息。俄罗斯阅兵式纪念二战战胜纳粹德国75周年。

据该消息，俄罗斯将向多个国家发出邀请。法国总统马克龙在受邀之列。

据该报道，中国国家主席习近平也受到邀请。

据莫斯科市政府昨天宣布，因为新冠病毒疫情稳定，该市计划6月1日解封。

到目前为止，俄罗斯大部分地区仍然受到禁足隔离。俄罗斯在本月初还报告每天都有超过万例新确诊病例。近期数日，俄罗斯疫情显示稳定，新增确诊人数也有所下降。一些地区从5月12日起谨慎解封。

俄罗斯总统普京是在本星期二说，重启二战胜利阅兵仪式计划，并确定6月24日举行阅兵。

根据俄罗斯官方数据，俄罗斯一共有37万9051例确诊，并有4142例死亡。