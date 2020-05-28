蝗虫大军逼近 印度西5邦已重创

正当全球关注于新型冠状病毒（Coronavirus）之际，漫天飞舞的蝗虫（locust）大军，已将强大破坏力带往印度，将当地大面积粮食作物“一扫而空”，让印度顿时陷入严重粮食供应危机。此前消息报道印度接壤的巴基斯坦等受蝗虫威胁严重。

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据上报今天指此为30年来最严重，蝗虫重创印度西部5邦，粮食供应恐陷危机。据《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报道称，足迹遍及东非、南非、中东与南亚的沙漠蝗虫，如今让印度西部5邦再次陷入威胁。

根据印度农业部通报，包含旁遮普（Punjab）、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）、拉贾斯坦邦（Rajasthan）、中央邦（Madhya Pradesh）和古吉拉特邦（Gujarat），都侦测到大群蝗虫移动，农民也在农地发现虫卵，让中央立刻加派人力和装备，协助地方打击威胁。印度农业部官员表示，当前的蝗虫灾情、是近30年来最严重的一回，估计至少有5万公顷的粮食农田会被摧毁，他们担心，印度可能会出现1993年以降，最糟糕的粮食短缺危机。

据专家称，“只要8至10只成虫，就能吃掉一平方公里的农作物。4000万只的蝗虫，能吃掉3.5万人的粮食供应。”

专家也对印度其他地区提出预警，包含人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）和首都德里（Delhi）周边地区，都是沙漠蝗虫可能攻击的范围。近期受到丰沛雨量和热带气旋侵袭，为蝗虫提供了产卵和发育的“绝佳环境”。

本次肆虐的蝗虫，是一种名为“沙漠蝗虫”（Desert locusts）的品种，一群数千万只成虫每天可飞行150公里距离，对于农作物的破坏力非常惊人。为了控管蝗虫的动向，联合国派出无人机进行追踪，给予空中洒药除虫更精确的建议。

该报道说，印度政府将派出无人机，在蝗虫肆虐的地区进行追踪和空中喷药，希望能借此减少伤害。