特朗普断绝与世卫关系 遭致批评不断

全球新冠肺炎确诊病例现今突破600万人，拉丁美洲感染人数激增，美国总统特朗普却在疫情大流行之际，宣布与联合国旗下的世界卫生组织（WHO）断绝关系，各界纷表不满。

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据中央社报道说，美国断绝与世卫关系，各界骂声连连。

华盛顿因不满世卫对疫情的处理而决定永久切断金援，欧洲联盟敦促华府重新考虑。据欧盟在声明中说：“现在是加紧合作，致力研拟共同解决方案的时候。”“会削弱国际成果的行为必须避免。”

美国总统特朗普指责世卫在疫情爆发初期并未尽力防堵，对于2019冠状病毒疾病爆发地中国也太过宽厚，因此上月决定暂停对世卫金援。特朗普于星期五更决定切断金援。由于美国是世卫最大金主，去年共金援4亿美元，特朗普的决定对世卫而言不啻为重大打击。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）表示，特朗普的决定“令人失望”，也是世界卫生的挫败；德国总理默克尔（Angela Merkel）则表示，不会出席特朗普主持的七大工业国集团（G7）高峰会。

医学期刊“刺胳针”（The Lancet）总编辑何顿（Richard Horton）认为，特朗普的决定“愚蠢又可怕”。据他批评，“美国政府在人道紧急状态之际，行事竟如此离经叛道。”

据乔治城大学（Georgetown University）国际卫生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）则表示，特朗普的威胁“不合法、轻率且危险”，并质疑特朗普如何能不经国会许可，迳自退出世卫。