病毒疫情烧不停 全球过600万确诊 过36万死

据法新社截至巴黎时间30日22点15分时汇整的官方数据显示，全球超过36万6848人感染新冠病毒不治，确诊逾600万867例。美国，欧洲确诊与死亡人数占据重要比例。拉丁美洲正在成为重灾区。

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据法新社消息，新冠病毒疫情肆虐全球各地，已造成超过600万人确诊感染，欧洲和美国占了其中2/3。截至格林威治标准时间30日20时15分，全球至少600万867人确诊感染，其中36万6848人染疫不治。欧洲仍旧是疫情最严重的大陆，累计确诊213万5170例，总共17万7595人染疫病故。

美国则是受创最严重国家，累计确诊176万740例，总共10万3472人病故。但病毒如今在拉丁美洲最快速扩散，过去24小时新增确诊超过4万5000例，累计确诊94万4695例，总计4万9230人死亡。

英国是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，至昨天晚上21点，英国境内累计3万8376人病故，确诊达27万2826例。

疫情重灾国还包括意大利（3万3340死，23万2664例确诊）、法国（2万8771死、18万8625例确诊）。

该报道称，中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万2999例确诊，7万8032人已康复。

目前欧洲仍旧是疫情最严重的大陆，累计确诊213万5170例，总共17万7595人染疫病故。美国和加拿大累计确诊184万8465例，11万488死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊93万7284例，4万9089死。

亚洲累计确诊52万6070例，1万5885死；中东地区累计确诊39万4899例，9374死；非洲累计确诊14万155例，4018死；大洋洲累计确诊8555例，132死。

据法新社说，巴西累计近50万人确诊，逾2.8万人病故成为全球第4多。

此内容发布于2020年5月30日 下午10:05最后更新 - 2020年5月30日 -22:05

据巴西当局表示，境内过去24小时新增956起新冠病毒死亡病例，迄今累计2万8834人不治，超过欧洲重灾区法国，成为全球病故人数第4多的国家。

巴西卫生部说，沦为南美洲疫情核心的巴西过去24小时也新增3万3274例确诊，创下单日最大增幅纪录。

巴西迄今累计49万8440例确诊，为全球第2多，仅次于美国。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

据法新社说，病毒如今在拉丁美洲最快速扩散，过去24小时新增确诊超过4万5000例，累计确诊94万4695例，总计4万9230人死亡。