疫情新报 全球新冠肺炎确诊近700万例

根据法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间7日11时，全球至少39万9907人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾691万7100例。

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据法新社今天报道称，全球新冠肺炎确诊近700万例，逼近40万人不治。疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，但至少有301万5900人被视为已经康复。

法新社说，所搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。全球疫情最严重的美国，境内累计10万9802人病故，累计确诊数达192万61例，至少50万849人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万465人病故，确诊达28万4868例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万5930死，67万2846例确诊）、意大利（3万3846死，23万4801确诊）、法国（2万9142死，19万631例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3036例确诊。

据该报道，从区域来看，欧洲累计确诊226万8621例，18万3338死；美国和加拿大累计确诊201万5118例，11万7634死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊129万1453例，6万4100死。亚洲累计确诊67万9622例，1万9244死；中东地区累计确诊46万9545例，1万412死；非洲累计确诊18万4068例，5048死；大洋洲累计确诊8640例，131死。