美国弗洛伊德之死引发抗议漫卷全国 疫情也威胁卷土重来

美国约翰霍普金斯大学数据显示，美国疫情如今已渐趋缓，不过专家担心，全美各地发起大规模示威，染疫人数未来几周恐再度攀升，而南美洲情况依然严峻。

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据法新社报道称，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引发的示威潮已然进入第2个周末，美国首都华府的游行逐渐茁壮成为全美规模最大。

46岁的佛洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警以膝压颈长达9分钟、最终不幸过世。

在华府的示威人潮中，可见到各色人种站在同一阵线。

法新社现场采访说，白人民众纳都斯基（Megan Nadolski）偕丈夫和两名幼女一起现身声援。当非裔人士开始喊口号，她说，「我心里想着，我向来希望成为一个与他们肩并肩、回应他们呼声的白种人，我希望他们知道他们是安全的，他们的孩子可以平安健康长大，跟我孩子有相同的机会。」

不过，美示威者齐聚抗议，专家忧染疫人数未来几周恐再攀升。

法新社说，美国约翰霍普金斯大学数据显示，美国疫情如今已渐趋缓，不过专家担心，全美各地发起大规模示威，染疫人数未来几周恐再度攀升，而南美洲情况依然严峻。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国过去24小时新增749人染疫死亡，截至美国东部时间星期六晚8时30分，境内累计190多万人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），10万9791人病故，约50万人康复，是全球疫情最严重的国家。

美国总统特朗普5日说，美国「在很大程度上已经挺过」这场流行病危机，并再次呼吁各州州长松绑防疫封锁措施。美国4月中单日新增死亡人数落在3000人上下，情况如今已有所缓和，目前单日平均增加约1000起死亡病例和2万例确诊。不过医疗专家担心，全美各大城市发起大规模示威，抗议警察暴行和种族主义，恐导致染疫人数在未来几周再次飙升。