新冠病毒全球致死超过40万

至刚刚过去的星期天稍晚，新冠肺炎病毒疫情的全球死亡人数统计已经突破40万大关。新冠病毒疫情于去年底在中国武汉爆发后，全球染疫死亡人数在过去一个半月内增长了一倍，目前全球各地通报有40万52人丧命。

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据路透社今天报道，全球死于新冠病毒人数突破40， 巴西死亡病例数预料超越英国。

路透社说，，全球死于新型冠状病毒的人数已经突破40万人，巴西和印度的死亡病例数窜升。全球死于新冠病毒的人数中，美国就占了其中约四分之一，但南美洲的死亡人数正在迅速增加，其中尤以巴西为最，其死亡人数可能超过英国成为全球第二高。

根据法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间7日19时，全球至少40万581人死于新冠病毒，确诊病例逾694万9890例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有303万800人被视为已经康复。

据法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万37人病故，累计确诊数达192万8094例，至少50万849人康复。

英国死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万542 人病故，确诊达28万6194例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万5930死，67万2846例确诊）、义大利（3万3899死，23万4998例确诊）、法国（2万9155死，19万974例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3036例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊227万5091例，18万3536死；美国和加拿大累计确诊202万3763例，11万7885死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊129万8891例，6万4219死。

亚洲累计确诊68万44例，1万9244死；中东地区累计确诊47万8222例，1万492死；非洲累计确诊18万5247 例，5074死；大洋洲累计确诊8640例，131死。