纽时一编辑因刊登参议员对示威强硬出兵投稿而被迫辞职

「纽约时报」日前刊登美国联邦参议员呼吁动用军事力量对付全国抗议的投书，引发舆论和自家员工强烈批评，社论版编辑今天在一片争议声中辞职。

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据法新社消息，刊登参议员呼吁出兵投书，纽时社论编辑辞职。全美各地反种族歧视抗议活动延烧，共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）日前投书纽时，文章标题为「出动军队」（Send In the Troops），他呼吁政府「发动势不可挡的武力展示来驱散、拘捕，最终吓阻不法之徒」。

据报道称，这篇立场强硬的投书引发来自纽时内部与外界的愤怒。约800名纽时员工连署抗议报社刊出这篇文章，许多员工推文表示，刊登这篇文章会「置纽时非裔员工于险境」。

面对外界批评声浪，2016年5月起接掌社论版的班奈特（James Bennet）起初还为刊登这则投书提出辩护，称这篇投书是纽时承诺海纳多元意识型态的例子。纽时发行人萨兹柏格（A.G. Sulzberger）起初也捍卫刊登这篇文章的决定，不过后来改口表示文章并不符合纽时标准。报道说，班奈特也坦承自己在刊登前并未读过这篇投书。

萨兹柏格今天在宣布班奈特去职的纽时声明中，称班奈特是「才华洋溢又正直的新闻工作者」。这篇声明并未提到柯顿投书的争议，不过引述了萨兹柏格致员工的备忘录内容：「上周我们在编辑过程中出了很大的失误，不是近年来第一次发生了」。该文说，「詹姆士（班奈特）和我皆同意，在这段做出相当大程度变动的时期，需要一个新的团队来领导这个部门。」

纽时任命2017年到职的金斯柏瑞（Katie Kingsbury）在今年11月大选前担任社论版的代理编辑。