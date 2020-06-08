美国就业意外惊喜 非农业增岗刺激全球股市激动

全球股市周一上涨，此前美国5月非农就业岗位意外增加，令人乐观预期全球经济体在解除疫情封锁后可能迅速复苏。美国劳工部备受关注的就业报告还显示，5月失业率从4月创下的二战以来最高位14.7%降至13.3%。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，美国非农就业岗位意外增加提振全球股市上涨，油价持稳。油价回吐稍早涨幅近持平，此前石油输出国组织(OPEC)与包括俄罗斯在内的盟友同意将减产协议延长至7月底。

美国标普500股指期货最多上涨了0.8%，接近2月底以来最高位，之后回吐大部分涨幅，最新为上涨0.2%。日股日经指数.N225上涨0.9%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数攀升0.3%，连续第八日上涨。

美国5月非农就业岗位意外增加250.9万个，市场预估为减少800万个。4月曾创下2,068.7个的纪录降幅。美国劳工部备受关注的就业报告还显示，5月失业率从4月创下的二战以来最高位14.7%降至13.3%。分析师原本预期5月失业率会升至19.8%。

据路透社说，该数据引发人们看好经济迅速复苏，目前全球政府放松了抗疫社交限制。

MSCI明晟全球市场指数升至2月末以来最高水准。但其未来12个月预估获利的市盈率为17.6倍，为近20年来最高。

非农就业数据还推升了美国公债收益率，10年期美债收益率周五一度升至0.959%，上次涨至如此高位还是在3月中旬。最新报0.897%。过去几天美债收益率的大幅上涨将更多焦点拉向美联储。本周美联储将召开为期两天的政策会议，周三结束。美联储主席鲍威尔已表示，美国经济有可能在一年多的时间内都能感受到抗疫封锁带来的压力。

据路透社说，中国周日公布的贸易数据也反映了新冠危机造成的影响。尽管有防疫物资等支撑，外需疲弱的影响仍然在中国5月外贸数据中体现，出口由升转降，降幅小于预期，进口则继续受量价双重打击刷新逾四年最低，世界范围的抗疫仍未接近尾声，意味着短期外贸前景仍不乐观。

据该报道，在外汇市场上，主要货币几乎没有变动。