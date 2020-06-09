疫情威胁 美国至8月或累计14.5万死亡

据美国华盛顿大学的研究人员估计，到8月时美国可能累计将有14万5728人死于新冠病毒感染，仅短短数日内其预估数字就又上调逾五千。传染病专家称，警察暴力执法导致黑人弗洛伊德死亡事件引发的美国主要城市大规模街头抗议，可能引发新一波疫情。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，华盛顿大学预计到8月美国新冠死亡病例将达14.5万。

华盛顿大学的研究人员周一估计，到8月时美国可能累计将有145,728人死于新冠病毒感染。但稍早，华盛顿大学健康指标与评估研究所上周五预计，到8月时美国累计新冠死亡病例为14万0496。

研究人员未说明上修预估数字的原因。

德克萨斯州周一报告住院新冠病例数达到本次疫情爆发以来最高，且约翰霍普金斯大学统计数据显示，美国22个州新增确诊病例数至少小幅增长。据约翰霍普金斯大学统计，密歇根州和亚利桑那州新增病例增幅最大，而弗吉尼亚州、罗德岛州和内布拉斯加州则降幅最大。

传染病专家称，警察暴力执法导致黑人弗洛伊德死亡事件引发的美国主要城市大规模街头抗议，可能引发新一波疫情。

据路透社统计，美国累计报告新冠感染病例超过190万，死亡病例约11万。