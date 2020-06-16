病毒搅世界无安宁 800万确诊 美国10月预警20万死

根据截至昨天夜晚统计，全球新冠病例数超过800万。世界感染病例中约25%，或200万人是在美国。美国大学健康研究警告警告，预计到10月初新冠疫情将使美国死亡病例达到201,129人。

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据路透社报道称，全球新冠病例数超过800万，拉丁美洲感染数飙升。

根据路透社统计，全球新冠病例数周一超过800万，全球感染病例中约25%，或200万人是在美国，但感染人数增加最快的地方是拉丁美洲，目前已占总病例数的21%。

巴西新冠病例数和死亡人数大增，成为全世界仅次于美国的第二大疫情热区。但卫生专家表示，巴西官方统计的死亡病例数已上升至将近44,000人，实际影响可能远比数据显示的更大，专家称，拉美最大国巴西缺乏普遍的检测。(完)

路透社说，最新预估显示到10月新冠疫情将导致美国逾20万人死亡。华盛顿大学健康指标和评估研究所(IHME)周一表示，最新预估显示，预计到10月初新冠疫情将使美国死亡病例达到201,129人，主要由于美国推进恢复经济开放举措。

华盛顿大学健康指标和评估研究所将死亡人数预估从原来预期的169,890提高了18%，并称佛罗里达州将是受创最重的州之一，估计会死亡18,675人，比6月10日预估的6,559人增加了186%。该研究所将加州死亡人数预估从8,812人提高72%至15,155人，并将亚利桑那州死亡人数预估提高56%，从4,762人提高至7,415人。