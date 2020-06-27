美国疫情骤增警告严重 拜登口误1.2亿人染疫死 特朗普乘机称吓一跳

美国昨天新增4万5242起病例，为单日最大增幅。美国首席传染病专家福奇对病例激增发出警告，并称未来两周将是美国抗疫的关键时刻。福奇指出，由于重新开放速度太快而未做好充分准备，美国病例出现了“令人不安的”上升。美国前副总统民主党竞选总统候选人拜登口误称美国有1.2亿人死于新冠肺炎病毒。总统特朗普听到后似乎大吃一惊，并质疑拜登的心智能力。

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据路透社消息，美国26日报告新增4万5242起病例，为单日最大增幅，美国累计至少248万人确诊；染疫病故人数近12万5000，是全球死亡病例最多的国家。

据纽约时报今天报道称，美国首席传染病专家福奇对病例激增发出警告，并称未来两周将是美国抗疫的关键时刻。福奇指出，由于重新开放速度太快而未做好充分准备，美国病例出现了“令人不安的”上升。他还反驳了特朗普此前要求“放慢检测速度”的言论，表示“将进行更多检测，以确切了解社区传播的情况”。

据法新社引述福齐说：“我们在某些地区正面临严重的问题。”他表示，虽然部分地区的疫情较其他区域好得许多，但整个国家相互联系，目前仍具风险。他还说：“我们都在一条船上，终结疫情的唯一方法，就是一起结束它。”

据中央社消息说，美国前副总统拜登（Joe Biden）口误称美国有1.2亿人死于2019冠状病毒疾病。总统特朗普听到后似乎大吃一惊，并质疑拜登的心智能力。

拜登预计将获民主党提名角逐年底总统大选，但他在宾夕法尼亚州（Pennsylvania）一场竞选活动中发生这项口误。实际上，截至目前，美国累计染疫死亡病例大约为12万6000人。

在接受大众新闻（Fox News）访问时，特朗普表示，拜登犯了一个“严重错误”，1.2亿就相当于美国人口的1/3。特朗普还列举了拜登的一些口误，包括拜登说他自己在竞选参议员，而且还会搞错美国州名。据特朗普说：“这不像错误，而是失察，是严重的错误。”据特朗普表示：“一定是那里不对劲，我们谈的是美国总统这样的大位，这让人无法接受。”

据该报道，特朗普竞选团队的官方脸书（Facebook）也发文挖苦拜登口误，并掀出拜登之前也说有1.5亿美国人死于枪枝暴力，“各位，拜登心智有问题”。