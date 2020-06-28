五轮暴雨后 28日至30日中国南部多省区仍受暴雨侵袭

中国中央气象台28日继续发布暴雨黄色预警：四川、重庆、广西等地13条河流将发生超警以上洪水。中国水利部表示，预计28日至30日，南部多个省区仍会遭遇暴雨侵袭，警戒进一步升级。

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中央气象台预报说，预计28日早上8时至29日8时的一天内，贵州东北部、湖南北部、湖北东部、河南东南部、安徽大部、江苏大部、上海等地有大到暴雨，其中，安徽东部、江苏中南部等地的部分地区有大暴雨（100至200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水，最大小时降雨量30至50毫米，局部地区可超过70毫米，局地有雷暴大风等强对流天气。

中国水利部网站也指出，自28日8时至30日8时，黄淮、江淮、江南、西南等地部分地区仍将有大到暴雨，部分地区大暴雨。长江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流将出现明显涨水过程，太湖、淮河上游等可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

中国水利部稍早前公布，南方自6月起经历五轮暴雨，截至27日为止，全国已有26省陷入水灾困境，逾千万人受灾。位于长江三峡中上游的四川省灾情相当严重，截至27日统计，已有3人死亡12人失踪。