向种族主义说不：欧莱雅弃用美白一词

跨国集团欧莱雅日前加入反种族主义阵营，宣布其化妆品当中，不再使用诸如“美白，白色，让发色变淡”这种词汇，同时承诺，这一决定涉及所有旨在将肤色等统一化的产品。

广告 继续浏览后续

刚过去的周末，欧莱雅通过一份英文声明，宣布所有使肤色均匀化的产品当中涉及美白的用语一概不得再出现，但并没有明确告知是否会立即下架相关产品。无独有偶，联合利华印度分公司决定，美白霜的广告词不再宣传“淡色”这一用语，而是“庆祝所有的肤色”。联合利华在声明中解释道：“公司了解，使用美白等词汇，背后其实是将美统一化的不公正，公司将对此进行调整与修改”。

虽然欧莱雅没有详细提到具体涉及哪些产品，但例如畅销马来西亚，菲律宾，新加坡和香港等亚洲国家与地区的“完美白色”这款产品，但广告词里的确写着：“您将拥有清透白皙的皮肤，我们美白产品可以帮助您淡化棕色斑点，让您获得您梦寐以求的白皙面庞”。这一款产品还请了巩俐做广告，照片中的巩俐面部肤色做了提亮处理。

与此同时，可口可乐，李维斯，威瑞森等均抗议社交网络上的种族主义和仇恨言论，并向脸书施压，要求其强化对言论的筛查管理。