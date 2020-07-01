台湾产疫苗将投入人体试验

就有学者担心，台湾研发新冠肺炎疫苗脚步慢，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中今天说，补助研发经费已编列，且已有厂商送件申请人体试验，也会与国外接洽采购。中央社说，已有2家厂商提出人体试验申请。

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据中央社今天报道称，台湾新冠肺炎疫苗研发，2家厂商将人体试验。疫情指挥中心指挥官陈时中1日说，武汉肺炎疫苗补助研发经费已编列，且已有厂商送件申请人体试验，也会与国外接洽采购。

前卫生署长、台湾公共卫生学者叶金川在脸书发文，除肯定台湾目前防疫成绩，也提到4大隐忧，包含采检量能、隔离检疫、医疗量能不足，以及国产疫苗速度可能难追国外，担心国人届时无疫苗可用。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中下午在记者会表示，疫苗分2大策略，对国产疫苗研发，已要求食药署、国卫院都进驻厂商，提供即时行政协助，完备法规减少临床试验相关限制，也编列相关预算，已不只一家厂商取得相当程度进展，都在这个月提出要展开人体试验。

据指挥中心透露，目前已有3家疫苗厂商取得相当程度进展，其中2家在这个月提出人体试验申请，另一家应也会在7月底前送件。陈时中说，针对疫苗人体试验的进展，也组成医院国家队，解决病人数、伦理议题等可能遇到的状况。此外，也不放弃国外的疫苗研发，会听取专家小组的评估，针对国外优质、可信赖疫苗预先采购，保证国内可以使用。

至于采检和检疫量能，陈时中说，采检从一开始500多件到现在可验6000件，采检处所和检验所都够。集中检疫所量能还有很多余裕，不管是渔船、专机都有空床，检疫旅馆也大概使用6、7成，且是以有的量控制进来的人，希望人进来的时候一定有地方可以住，可以安全与社区隔离。

据中央社，陈时中也说，医疗是台湾强项，量能没有问题，防疫前端工作做了很多，就是要保全医疗量能。以目前来说，量能绝对会够，但如果源头没防好，医疗有再多也无用。