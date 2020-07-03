新冠病毒世界死52万 1088万确诊

据法新社，截至格林威治标准时间3日11时，全球至少52万1384人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1088万7320例。法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

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据法新社消息，全球冠状病毒疫情突破52万死，确诊逾1088万例。

据法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间3日11时（台湾3日晚间7时），全球至少52万1384人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1088万7320例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有558万5100人被视为已经康复。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万8740人病故，累计确诊数达273万9879例，至少78万1970人康复。巴西疫情在全球仅次于美国，境内累计6万1884人病故，确诊达149万6858例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万3995死，28万3757例确诊）、意大利（3万4818死，24万961例确诊）、法国（2万9875死，20万2785例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3542例确诊。

法新社说，从区域来看，欧洲累计确诊269万130例，19万8356 死；美国和加拿大累计确诊284万4522例，13万7421死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊273万5117例，12万1662死。亚洲累计确诊138万8696例，3万6244死；中东地区累计确诊78万5842例，1万6959死；非洲累计确诊43万3436例，1万609死；大洋洲累计确诊9585例，133死。