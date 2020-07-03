白宫指美国经济正“强势复苏” 疫情却也强势飙升

美国特朗普政府周四大力传递这样的信息，即尽管新增病例数连续几天刷新纪录高位、医院床位告急，但美国的抗疫之战，以及推动经济复苏的努力，都进行得很顺利。美国周四新增新冠病例超过5.5万，创出全球新的单日最高纪录，不过，美国总统特朗普则再次将其归因于美国检测工作。

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据路透社报道称，白宫称美国经济正“强势复苏”，新增病例飙升之际鼓吹安全重启。

根据路透社统计，佛罗里达州周四报告了超过1万例新增病例，这是自大流行开始以来该州最大的单日增幅。前一天，美国全国新增近5万例病例，为过去七天内单日增幅第四次刷新纪录，此前许多州采取行动，允许企业在实施旨在遏制疫情传播的严格停摆措施后复工复产。据报，美国目前累计病亡数已超过12.8万，几乎占全球死亡病例总数的四分之一。

特朗普为周四出炉的一份报告庆祝，该报告显示，随着更多的餐厅、酒吧和零售企业恢复运营，美国6月非农就业岗位创纪录增加480万个。特朗普在白宫对记者表示：“今天的报告证明我们的经济正在强势复苏。”同时，他还鼓吹他领导的政府为抗击疫情所做的努力“是空前的”。

目前就业岗位仍比大流行前的水平少1,470万个。

该报道称，让经济保持强劲是特朗普寻求在11月大选中连任的一个重要政纲。预计将成为民主党候选人的拜登周四猛烈抨击了特朗普的发言。“不要再宣告胜利了，还有近1,500万美国人仍因疫情而处于失业状态，不要再忽视这场大流行和美国人民正在因此丧生的现实了，”拜登在一次演讲中说，“采取行动，发挥领导作用，否则就让贤，这样其他人就可以行动了，总统先生。”

据路透社说，美国周四新增新冠病例超过5.5万，创出全球新的单日最高纪录，美国总统特朗普则再次将其归因于美国检测工作。

过去一周美国新冠病例激增，让特朗普对疫情危机的处理饱受质疑，数个州的州长已经暂停经济重启计划。

特朗普在周四夜间发布的推文称，“新冠病例上升，是因为我们的检测范围非常庞大且工作出色，远胜于其他任何国家，”

特朗普说，“这是个好消息，更好的消息是死亡率在下降。”

截至周四晚间，美国新增病例达55,274例，超过巴西6月19日创下的全球单日纪录54,771例。

根据路透社周四的一项分析，美国37个州新增新冠病毒感染病例增加，这是最新的严峻迹象，表明一度被认为减弱的新冠疫情再次迅速蔓延。

佛罗里达州周四报告新增病例超过1万例，创迄今为止最大增幅，且超过了欧洲所有国家在疫情最严重时期的数字。该州6月时是美国疫情爆发最严重的州之一。

在另一个疫情中心，加利福尼亚州检测呈阳性的病例增加37%，住院人数在过去两周上升了56%。