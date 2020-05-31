病毒疫情燒不停 全球過600萬確診 過36萬死

據法新社截至巴黎時間30日22點15分時彙整的官方數據顯示，全球超過36萬6848人感染新冠病毒不治，確診逾600萬867例。美國，歐洲確診與死亡人數佔據重要比例。拉丁美洲正在成為重災區。

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據法新社消息，新冠病毒疫情肆虐全球各地，已造成超過600萬人確診感染，歐洲和美國佔了其中2/3。截至格林威治標準時間30日20時15分，全球至少600萬867人確診感染，其中36萬6848人染疫不治。歐洲仍舊是疫情最嚴重的大陸，累計確診213萬5170例，總共17萬7595人染疫病故。

美國則是受創最嚴重國家，累計確診176萬740例，總共10萬3472人病故。但病毒如今在拉丁美洲最快速擴散，過去24小時新增確診超過4萬5000例，累計確診94萬4695例，總計4萬9230人死亡。

英國是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，至昨天晚上21點，英國境內累計3萬8376人病故，確診達27萬2826例。

疫情重災國還包括意大利（3萬3340死，23萬2664例確診）、法國（2萬8771死、18萬8625例確診）。

該報道稱，中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬2999例確診，7萬8032人已康復。

目前歐洲仍舊是疫情最嚴重的大陸，累計確診213萬5170例，總共17萬7595人染疫病故。美國和加拿大累計確診184萬8465例，11萬488死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診93萬7284例，4萬9089死。

亞洲累計確診52萬6070例，1萬5885死；中東地區累計確診39萬4899例，9374死；非洲累計確診14萬155例，4018死；大洋洲累計確診8555例，132死。

據法新社說，巴西累計近50萬人確診，逾2.8萬人病故成為全球第4多。

據巴西當局表示，境內過去24小時新增956起新冠病毒死亡病例，迄今累計2萬8834人不治，超過歐洲重災區法國，成為全球病故人數第4多的國家。

巴西衛生部說，淪為南美洲疫情核心的巴西過去24小時也新增3萬3274例確診，創下單日最大增幅紀錄。

巴西迄今累計49萬8440例確診，為全球第2多，僅次於美國。

據法新社說，病毒如今在拉丁美洲最快速擴散，過去24小時新增確診超過4萬5000例，累計確診94萬4695例，總計4萬9230人死亡。