新冠病毒全球致死超過40萬

至剛剛過去的星期天稍晚，新冠肺炎病毒疫情的全球死亡人數統計已經突破40萬大關。新冠病毒疫情於去年底在中國武漢爆發後，全球染疫死亡人數在過去一個半月內增長了一倍，目前全球各地通報有40萬52人喪命。

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據路透社今天報道，全球死於新冠病毒人數突破40， 巴西死亡病例數預料超越英國。

路透社說，，全球死於新型冠狀病毒的人數已經突破40萬人，巴西和印度的死亡病例數竄升。全球死於新冠病毒的人數中，美國就佔了其中約四分之一，但南美洲的死亡人數正在迅速增加，其中尤以巴西為最，其死亡人數可能超過英國成為全球第二高。

根據法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日19時，全球至少40萬581人死於新冠病毒，確診病例逾694萬9890例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有303萬800人被視為已經康復。

據法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬37人病故，累計確診數達192萬8094例，至少50萬849人康復。

英國死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬542 人病故，確診達28萬6194例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬5930死，67萬2846例確診）、義大利（3萬3899死，23萬4998例確診）、法國（2萬9155死，19萬974例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3036例確診。

從區域來看，歐洲累計確診227萬5091例，18萬3536死；美國和加拿大累計確診202萬3763例，11萬7885死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診129萬8891例，6萬4219死。

亞洲累計確診68萬44例，1萬9244死；中東地區累計確診47萬8222例，1萬492死；非洲累計確診18萬5247 例，5074死；大洋洲累計確診8640例，131死。