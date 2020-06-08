美國就業意外驚喜 非農業增崗刺激全球股市激動

全球股市周一上漲，此前美國5月非農就業崗位意外增加，令人樂觀預期全球經濟體在解除疫情封鎖後可能迅速復蘇。美國勞工部備受關注的就業報告還顯示，5月失業率從4月創下的二戰以來最高位14.7%降至13.3%。

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據路透社今天報道稱，美國非農就業崗位意外增加提振全球股市上漲，油價持穩。油價回吐稍早漲幅近持平，此前石油輸出國組織(OPEC)與包括俄羅斯在內的盟友同意將減產協議延長至7月底。

美國標普500股指期貨最多上漲了0.8%，接近2月底以來最高位，之後回吐大部分漲幅，最新為上漲0.2%。日股日經指數.N225上漲0.9%。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數攀升0.3%，連續第八日上漲。

美國5月非農就業崗位意外增加250.9萬個，市場預估為減少800萬個。4月曾創下2,068.7個的紀錄降幅。美國勞工部備受關注的就業報告還顯示，5月失業率從4月創下的二戰以來最高位14.7%降至13.3%。分析師原本預期5月失業率會升至19.8%。

據路透社說，該數據引發人們看好經濟迅速復蘇，目前全球政府放鬆了抗疫社交限制。

MSCI明晟全球市場指數升至2月末以來最高水準。但其未來12個月預估獲利的市盈率為17.6倍，為近20年來最高。

非農就業數據還推升了美國公債收益率，10年期美債收益率周五一度升至0.959%，上次漲至如此高位還是在3月中旬。最新報0.897%。過去幾天美債收益率的大幅上漲將更多焦點拉向美聯儲。本周美聯儲將召開為期兩天的政策會議，周三結束。美聯儲主席鮑威爾已表示，美國經濟有可能在一年多的時間內都能感受到抗疫封鎖帶來的壓力。

據路透社說，中國周日公布的貿易數據也反映了新冠危機造成的影響。儘管有防疫物資等支撐，外需疲弱的影響仍然在中國5月外貿數據中體現，出口由升轉降，降幅小於預期，進口則繼續受量價雙重打擊刷新逾四年最低，世界範圍的抗疫仍未接近尾聲，意味着短期外貿前景仍不樂觀。

據該報道，在外彙市場上，主要貨幣幾乎沒有變動。