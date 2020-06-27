美國疫情驟增警告嚴重 拜登口誤1.2億人染疫死 特朗普乘機稱嚇一跳

美國昨天新增4萬5242起病例，為單日最大增幅。美國首席傳染病專家福奇對病例激增發出警告，並稱未來兩周將是美國抗疫的關鍵時刻。福奇指出，由於重新開放速度太快而未做好充分準備，美國病例出現了“令人不安的”上升。美國前副總統民主黨競選總統候選人拜登口誤稱美國有1.2億人死於新冠肺炎病毒。總統特朗普聽到後似乎大吃一驚，並質疑拜登的心智能力。

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據路透社消息，美國26日報告新增4萬5242起病例，為單日最大增幅，美國累計至少248萬人確診；染疫病故人數近12萬5000，是全球死亡病例最多的國家。

據紐約時報今天報道稱，美國首席傳染病專家福奇對病例激增發出警告，並稱未來兩周將是美國抗疫的關鍵時刻。福奇指出，由於重新開放速度太快而未做好充分準備，美國病例出現了“令人不安的”上升。他還反駁了特朗普此前要求“放慢檢測速度”的言論，表示“將進行更多檢測，以確切了解社區傳播的情況”。

據法新社引述福齊說：“我們在某些地區正面臨嚴重的問題。”他表示，雖然部分地區的疫情較其他區域好得許多，但整個國家相互聯繫，目前仍具風險。他還說：“我們都在一條船上，終結疫情的唯一方法，就是一起結束它。”

據中央社消息說，美國前副總統拜登（Joe Biden）口誤稱美國有1.2億人死於2019冠狀病毒疾病。總統特朗普聽到後似乎大吃一驚，並質疑拜登的心智能力。

拜登預計將獲民主黨提名角逐年底總統大選，但他在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一場競選活動中發生這項口誤。實際上，截至目前，美國累計染疫死亡病例大約為12萬6000人。

在接受大眾新聞（Fox News）訪問時，特朗普表示，拜登犯了一個“嚴重錯誤”，1.2億就相當於美國人口的1/3。特朗普還列舉了拜登的一些口誤，包括拜登說他自己在競選參議員，而且還會搞錯美國州名。據特朗普說：“這不像錯誤，而是失察，是嚴重的錯誤。”據特朗普表示：“一定是那裡不對勁，我們談的是美國總統這樣的大位，這讓人無法接受。”

據該報道，特朗普競選團隊的官方臉書（Facebook）也發文挖苦拜登口誤，並掀出拜登之前也說有1.5億美國人死於槍枝暴力，“各位，拜登心智有問題”。