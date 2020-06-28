五輪暴雨後還是黃色預警 習近平首開金口

中國西南及長江流域豪雨成災，中國國家主席習近平28日 首度對此作出指示，指多個地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

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中國中央氣象台28日繼續發布暴雨黃色預警：四川、重慶、廣西等地13條河流將發生超警以上洪水。中國水利部表示，預計28日至30日，南部多個省區仍會遭遇暴雨侵襲，警戒進一步升級。

中央氣象台預報說，預計28日早上8時至29日8時的一天內，貴州東北部、湖南北部、湖北東部、河南東南部、安徽大部、江蘇大部、上海等地有大到暴雨，其中，安徽東部、江蘇中南部等地的部分地區有大暴雨（100至200毫米）。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30至50毫米，局部地區可超過70毫米，局地有雷暴大風等強對流天氣。

中國水利部網站也指出，自28日8時至30日8時，黃淮、江淮、江南、西南等地部分地區仍將有大到暴雨，部分地區大暴雨。長江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流將出現明顯漲水過程，太湖、淮河上游等可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

中國水利部稍早前公布，南方自6月起經歷五輪暴雨，截至27日為止，全國已有26省陷入水災困境，逾千萬人受災。位於長江三峽中上游的四川省災情相當嚴重，截至27日統計，已有3人死亡12人失蹤。