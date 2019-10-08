2019年诺贝尔物理学奖揭晓 天体物理五年内三次得奖

瑞典皇家科学院在周二宣布，将2019年诺贝尔物理学奖授予加拿大裔美国宇宙学家詹姆斯·皮布尔斯(James Peebles)、瑞士天体物理学家米歇尔·马约尔(Michel Mayor)和瑞士天文学家迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz)，以表彰他们在宇宙学和地外行星相关领域的研究贡献。

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诺贝尔物理学委员会成员、乌尔夫·丹尼尔森教授(Ulf Danielsson)在颁奖仪式宣布时向媒体表示，“今年的物理学奖获得者为我们的宇宙描绘了一幅比我们想象中更奇特、更奇妙的图画。”三名科学家将分享900万瑞典克朗（约合91万美元）奖金，其中一半奖金授予美国普林斯顿大学的皮布尔斯教授，获奖理由是“对于物理宇宙学方面的理论发现。”另一半奖金授予瑞士日内瓦大学的马约尔教授，以及瑞士日内瓦大学和英国剑桥大学的双料教授奎洛兹，获奖理由是“发现了围绕其他类太阳恒星运行的系外行星”。

瑞典皇家科学院在新闻公报中说，皮布尔斯对宇宙学的洞见丰富了整个领域的研究，他的理论框架自上世纪60年代中期发展起来，成为当代宇宙学的基础。利用皮布尔斯的理论可以推算出，宇宙中95%都是神秘的暗物质和暗能量，将猜想变为了科学。这是当代物理学所面临的重大谜团和挑战。皮布尔斯在发布会的电话连线采访中说，他是与各国专注该领域的科学家一起工作才获得灵感并取得成果，这是“科研团队的共同贡献”。他还鼓励立志投身科研事业的年轻人，“如果你热爱科学，那么会在进入科学世界后迷恋其中”。

同样获奖的马约尔和奎洛兹则在1995年10月，宣布首次发现太阳系外的一颗行星。它围绕我们的银河系中的一颗类似太阳的恒星运转。这一发现开启了天文学的一场革命，自那时以来，银河系已经发现了4000多颗系外行星。这些行星挑战了我们对行星系统的先入之见，并迫使科学家修正他们关于行星起源背后的物理过程的理论。马约尔和奎洛兹在接受电话采访时说，因为他们的“整个职业生涯中最令人兴奋的发现”而获得诺贝尔奖，这“简直是非同寻常”。对于这三位科学家的成就，瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松也评价称，今年的获奖研究为“我们理解宇宙演化和地球在宇宙中的位置作出了贡献”。

诺贝尔物理学奖主要集中四个领域，粒子物理、天体物理、凝聚态物理、原子分子及光物理。由于此次摘得桂冠是研究天体物理的三位科学家，过去五年当中，天体物理的成果已经三次得奖。除了今年以外，还有2015年的中微子振荡(属于天体物理或粒子物理)以及2017年引力波的发现。而从1901年至2019年，诺贝尔物理学奖已颁发113次，被授予“在物理学领域作出最重要发现或发明的人”，其中最年轻的获奖者为25岁，最年长者为96岁。此前历届得主中仅有三位女性。他们中还包括6位华人科学家获此殊荣，包括李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。