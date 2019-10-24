法铁路局再罢工大西洋线高铁首受冲击但可全额退款

法国铁路局(SNCF)的工会再度罢工，周四(24日)从巴黎蒙帕纳斯火车站（Gare Montparnasse）开往雷恩（Ille-et-Vilaine）、南特（Loire-Atlantique）和吉隆德省波尔多的一些火车行驶会受到干扰。报道这项罢工消息的法兰西蓝色新闻电台（France Bleu）还说，铁路局本周四开始进行罢工，这项社会运动将持续到10月27日的周日。不过铁路局也指出，为了向乘客服务保证，无论原本购买的票价多少，所有车票均可全额退款。

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本周四的火车交通平均10班车开6班，国家铁路局请那些搭乘大西洋主轴干线的火车乘客取消行程。

这是事先没有预警的罢工吗？或是为了争取退休权利？在铁路局网站上没有说什么，只提到一个地区性社会运动，而且在施工中，及与这几天来的气候条件有关联的其他交通中断消息。这是法兰西蓝色新闻电台发现指出：铁路局本周四开始进行一项罢工，这项社会运动将持续到10月27日的周日。

谁是此项社会运动的第一个受害者？就是那些高速铁路的乘客。这项铁路局罢工涉及到一个维修中心及大西洋主轴干线。法兰西蓝色新闻电台说明，介于巴黎、雷恩、南特及波尔多些火车的行驶会受到干扰。交通24日，平均每10班车开6班。另外，还有与其他线路火车的连接受干扰情况各有不同。例如巴黎雷恩主轴线的火车所受到的冲击比其他的线路小，因为平均每10班车开8班。

另外，铁路局接受法国西部日报访问时指出，铁路局事先有所预备，通知达成那些被取消班车的旅客，可以退票。铁路局解释，因为运载旅客的列车数量不够。因此必须取消一些高速铁路班次。其他火车只有一列车厢，而不是原本预定的两列。铁路局让民众安心地说，我们尽最大努力尝试保持巅峰时段的火车班次，尽可能让对月票乘客的影响降至最低程度。

法国西部日报则指出，在区间车方面行驶情况正常。

法国铁路公司指出，为了向乘客服务保证，无论票价多少，都可以全额退车票，甚至那些属于不可更换、不退票的火车票都可以全额退票。旅客有60天时间要求退款。

铁路局罢工示威员工谴责资方所推出的一个工作条件重组计划，这是一个直接与高速铁路竞争来临有直接的关联。本次的社会运动罢工行动与10月18日周五导致交通受干扰的罢工没有直接的关联。