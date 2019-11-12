堵路第二天：交通服务受阻 特首称免入示威者圈套 拒停课

12.11 防暴警与天桥上的示威者对峙 地上满佈砖块及杂物

香港连续第二日有人响应网上号召的「周围塞」行动，以杂物阻塞道路、向铁路路轨投掷外物，以致多条巴士线暂停，香港铁路辖下至少七个车站需要关闭，行车班次和时间亦须减慢，不少市民上班上学受阻，警方在驱散示威者时亦有施放催泪弹，令校区充满催泪弹的残余物。有教育团体要求教育署让学校停课，以免易响人身安全和减轻交通压力，但行政长官林郑月娥表示，抗争者在各区堵路，就是要做成香港停摆的效果，故此不会停学或叫停日常活动，以免跌入圈套。

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及至中午，商业中心区的中环再次出现市民聚集阻路，部分人身穿西装，似是上班一族，他们一如昨(11日)天，在毕打街与德辅道中交界处集结，又呼吁市民加入占据路面，其后打开雨伞，在马路形成伞阵，向前推进，路面交通大受影响，防暴警到场后，曾举旗呼吁示威者离开，相方对峙不足一小时，警方未有采取进一步行动便离开。

第二天的「周围塞」行动由12日清晨开始，抗争者继续以杂物堵路，而铁路网络亦再次被恶意阻碍运作，被抛入路轨的杂物包括单车和水马，大学站更有对象挂在架空电缆上，以致相关路段的服务要实时暂停。另外，东铁线的红磡站、马鞍山线的大水坑站分别被投掷汽油弹，幸而汽油弹只掷中路轨附近的石壆，出现熏黑，未有波及路轨。

示威者与警方的冲击今天主要在各所大学附近，未知是否与昨天警员曾进入由大学自己负责保安工作的大学校园有关。当中，城市大学的情况较为激烈，多名黑衣人在前往宿舍的天桥从高处向路面投掷砖头等杂物，防暴警则多次施放催泪弹，双方对峙期间，突然传出「打头」的男声，之后便有警员向天桥开枪，黑衣人立即用雨伞遮檔，其后见有雨伞跌落路面。

在理工大学，由于该校在红磡海底隧道疙龙出入口附近，防暴警一早在大学各个出入口戒备，并曾进入校园带走一名职员，该校学生会署理会长胡国泓在炮台叩应节目中表示，学生校董李傲然与防暴警理论期间，被防暴警员拖出校外的角落拳打脚踢，令李手脚受伤，但未有拘捕李。

中文大学的情况相若，身穿黑衣的学生在校园出入口布阵，与警方对峙，经副校长与示威学生沟通，获悉学生要保障校园不让警员进入后，答应处理，示威者于是放行，让教职员通过。

在香港大学，当部分示威者在堵路后进入校园区后，防暴警员在校园外戒备，大学理学院院长艾宏思在场斡旋，他未能成功劝退示威者，而警方又未有冲入杖园。艾宏思其后响应记者时强调，除非校方邀请警员，或者警员从校园外一直追捕到校园内，否则警员都不得进入校园。

行政长官林郑月娥早上出席行政会议前回应抗争活动时表示，网民号召三罢(罢工、罢课、罢市)，又有蒙面人士堵路，背后目的就是要造成香港停摆的效果，如果政府将日常活动贸然停下来，包括停学，就是跌入圈套。

她补充，理解有学校因为个别情况而停课。

今天有九间大学继续停课，另外，国际学校英基属下所有学校亦停课。