美国圣诞购物季开始，市场价格平稳，未受加征中国商品关税影响

美国费城最大的购物中心普鲁士国王商场中享受“黑五”购物节的民众

感恩节过后的11月29日，称作“黑色星期五”，从这一天开始一直到12月25日圣诞节，是传统上的美国圣诞购物季。星期五，许多商店提早开门，人们也和往年一样，蜂拥进入商店抢购减价商品。之前消费者们担心，由于特朗普政府加征中国进口商品关税，会导致圣诞购物季商品价格上涨，但这种情况并没有出现。

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美国零售分析公司Profitero在感恩节前所做的市场价格研究显示，美国零售商在圣诞购物季到来仍维持价格稳定。主要零售商在网络销售的电子产品价格有小幅上扬，但其他许多产品的价格基本与往年持平。对零售商来说，这段期间的营收通常占年度营收近40%。

Profitero比较今年10月至11月期间和去年同期家电、电子产品、玩具和电玩游戏等关键产品的价格。调查的销售平台包括沃尔玛（Walmart）、亚马逊（Amazon）、目标（Target）、百思买（Best Buy）、游戏机零售店GameStop以及文具店订书钉（Staples）。

Profitero资深副总裁安德森（Keith Anderson）表示，零售商对电子产品的报价，较去年同期平均高2.3%；而玩具价格下降0.2%，电子游戏机价格下降2%。

所有类别产品平均涨价0.9%，涨幅低于同期的平均通膨率。2018年通膨率为2.4%，2019年迄今为1.8%。

这项分析表明，尽管加征中国进口商品关税使零售商品成本小有增加，但零售业已将增加的成本消化，并未转嫁给消费者。