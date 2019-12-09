柏林熊猫小宝宝 今日取名梦圆、梦想

梦圆、梦想，这是柏林动物园周一宣布的，为8月底出生的熊猫双胞胎宝宝取的名字。柏林动物园决定给两个熊猫宝宝起传统的中国名字。

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按中国的传统，在出生100天后，会为这两只小哺乳动物过百日，届时将由柏林市长迈克尔·米勒（Michael Müller）和中国驻德大使吴恳一起向媒体介绍熊猫宝宝。

梦想和梦圆是通过人工授精后，8月31日出生在柏林动物园的，它们目前体重都约有六公斤。

不过，柏林动物园（Berologic Garden）的游客要等到2020年初才能看到这两只可爱的小宝宝，这是因为，柏林拥有两家动物园，熊猫宝宝要熟悉位于柏林老城区的Tierpark动物园的家庭环境之后，才方便和观众见面。

两种熊猫宝宝的父母分别是妈妈梦梦和爸爸“娇庆”， 自2017年以来，一直生活在德国首都，它们是德国境内唯一的大熊猫，两只宝宝的诞生对德国来说是第一次。

两年前，落户柏林的这两只大熊猫，是北京“大熊猫外交”的新篇章，这一外交方式是为了维持与伙伴国的良好关系。

中国派遣这些特别的大使到十几个国家去，其中包括法国，且在前年生了熊猫小宝宝。

生在外国的熊猫宝宝通常在断奶后，和父母生活三到四年，然后被送回中国。

据了解，柏林动物园每年向中国支付约一百万美元，合九十万欧元的租金，租赁成年熊猫。根据北京的说法，这笔款项被重新投到保护大熊猫的项目中。

不过，动物园没有提供任何有关为熊猫宝宝支付金额的信息。