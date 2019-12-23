美国流感大爆发，蔓延30个州，370万人感染，2000多人死亡

在圣诞、元旦到来之际，流感在美国爆发，联邦疾病防治中心(CDC)公布的报告指出，疫情已蔓延30个州，包括加州、纽约州和华盛顿州等，甚至蔓延到美国属地波多黎各。迄今全美至少有370万人感染，已造成近2000多人死亡，其中有19名儿童。各州的感染病例仍在持续增加中。

广告 继续浏览后续

CDC指出，今年的流感和往年最大的差别是大多数患者都感染名为B/Victoria的菌株，这些病毒更频繁地攻击儿童和年轻人。B菌株引起严重感染的可能性比A菌株少，不过，现在已出现A菌株的感染正在增加的证据。

CDC指出，今年流感疫情爆发的时间比以往更早，是近十年来首次在12月前就超越全国平均最低感染率。上一次出现这样的情况是2003年至2004年的A菌株流感季。另外，今年疫情扩散的速度也比以往更快，据医学资讯网站《医学日报》（Medical Daily）报导，每年的流感季大约在10月到第二年5月，而12月至2月之间是流感季的巅峰期。

CDC发言人诺德隆德(Kristen Nordlund)表示，流感疫情将会持续加重，民众有45%的机率可能会感染，但过了寒假之后疫情将会趋缓，1月的感染机率会降到30%，到了2月会降到20%。