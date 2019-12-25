教皇圣诞致全城与全球 呼吁世人无条件互爱

自从13世纪以来，教皇发表圣诞致辞是年年的传统。教皇方济各今年12月17日刚过完他的83岁生日，12月25日午间在梵蒂冈对聚集于此的数以千计的基督教信众发表圣诞致辞。

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这一“致全城与全球”文祷每年要举办两次，第一次是在复活节，第二次是在圣诞节。今年的4月21日，教皇方济各对斯里兰卡250人死亡，500人受伤的特大恐怖袭击案表述了其悲伤，称自己和所有遭遇如此重大暴力的受害者站在一起。他还呼吁放下造成利比亚流血的武器，谴责叙利亚人民遭受的慢性冲突，并提及了也门的孩子，正在死于饥荒和战乱。而本次圣诞节之际，他关注的国际焦点也有菲律宾台风，南苏丹和平进程，叙利亚等中东战乱，委内瑞拉动荡，国际反恐等。

在昨日的平安夜传统布道中，教皇方济各强调了“面对商业思维，要保持无条件和不付费的爱”。他认为，“圣诞节让我们想起，神继续爱着所有的人，甚至继续爱着最糟糕的人”。他表示，“神的爱是无条件的，不需要付费的，正是这种免费的爱，才使得和平与快乐遍地开花”。教皇方济各呼吁，“不要等到他人尊重我们的时候，再去服务于他们；我们要做那个迈出第一步的人”。

前几日，教皇方济各还对教廷影响力的逐渐走弱表示了担忧，他认为，“基督教时代已经过去了，如今教廷已经不是制造文化的唯一机构，也不是最受人关注的机构”，并呼吁时代的变化，使得教廷有必要改变教士的心态。