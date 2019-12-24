美宇航员首度参与“追踪”圣诞老人：证实行经印度上空

美国宇航员摩根（Andrew Morgan）在周二于国际空间站（International Space Station）透过视频连线表示：“我们已获得视觉证实，圣诞老人正行经印度南部上空。”

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北美防空司令部（NORAD）是一个由美国和加拿大共同组成的军事机构，成立于1958年5月12日，作用是由美加两国作北美地区空中联合防卫。该机构的主要职责为：监视所有在北美上空（包括太空中）的人造飞行器；侦测，确认可能对北美进行攻击的所有飞机，导弹，太空飞机，并向两国政府作可能遇袭的警报；整体北美领空的控制及监视；整体北美领空的防卫。美国总统和加拿大总理为此机构的共同总司令。此单位指挥官为四星上将，2004年之前皆为美国空军上将担任，之后美国海军上将和陆军上将都曾担任此单位司令，副司令则由加拿大将领担任。

因此可以看到，北美防空司令部是相当严肃又慎重的一个国际军事合作部门。但是让它最出名的，却是一个特别无厘头的小传统。1955年圣诞前夕，美国《科罗拉多斯普林斯新闻》报（The Gazette）在刊登一起邀请小朋友致电圣诞老人的广告中，误将电话号码植为北美防空司令部指挥中心电话，让当年北美防空司令部的平安夜因为电话铃声不断而不宁静。

从1955年开始，每到圣诞夜，这帮平时严肃紧张到不行的军人，就开始发动他们超级高科技的雷达系统，煞有介事地追踪起圣诞老人的行踪，然后报告给全世界的每一个人。截至2018年圣诞节，北美防空司令部还建立了专门的三维地图网站以及发布了手机应用，提供7种语言服务，供人们实时查看圣诞老人路线。美国总统特朗普夫妇此前也曾参与过该机构的年度志愿工作，在平安夜接听了部分孩子的电话，向他们通告圣诞老人的行踪。

而在今年的这一活动当中，来自美国宇航局的宇航员首次与北美防空司令部合作，参与追踪圣诞老人行动。摩根宇航员在上传至Youtube的视频中介绍称，“国际空间站目前在地球上空250英里处，时速1万7000英里，处于非常有利的制高点，可以看到圣诞老人每年一度的环球之旅。”对于他的报告，北美防空司令部则回应称：“北美防空司令部感谢摩根上校和国际空间站团队的支持。”根据北美防空司令部提供的信息，圣诞老人在北京时间24日傍晚5时30分从北极出发，目前正处于阿尔及利亚境内的撒哈拉沙漠上空。